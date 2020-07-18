Астролог Орлова предсказала, какие перемены ждут знаков зодиака в новолуние 20 июля

Москва, 18 июля. Астролог Татьяна Орлова сделала прогноз для знаков зодиака, на которых отразится предстоящее новолуние. По ее словам, некоторым людям грозят конфликты со старшим поколением и родственниками.

Новолуние состоится 20 июля в 20.30 (по московскому времени) и придется на 29 градус Рака. Это будет точная оппозиция с Сатурном, который сейчас пребывает в Козероге.

Положение Сатурна отвечает за различные порядки, правила и рамки. Астролог не исключила, что в будущем могут возникнуть новые ограничения из-за второй волны коронавируса.

«Данное новолуние может внести конфликты в отношения с пожилыми людьми, родственниками, старшим поколением. Здесь могут быть довольно серьезные противостояния», — подчеркивает астролог.

Рожденные под знаком Рака и Козерога люди могут столкнуться с переменами в общении. Для представителей этих знаков не исключены конфликты со старшими родственниками и руководством на работе.

Львов и Водолеев новолуние затронет в меньшей степени. Эти знаки зодиака будут интенсивно размышлять над своей жизнью. Некоторые посвятят свое время здоровью, передает «Слово и Дело».

Отмечается, что легко перенесут новолуние Девы и Рыбы. Однако определенные стрессы могут поджидать их в отношениях с соседями. Кроме того, представители этих знаков посвятят свободное время получению новых знаний. Рыбы могут отважиться на дальнюю поездку.

Весы и Овны будут подвержены стрессам на работе, в бизнесе. Представителям этих знаков можно задуматься о смене профессии. Проблемы на работе могут привести к конфликтам в семье.

Скорпионы и Тельцы будут увлечены мыслями о поездках, а также поиском новых эмоций и впечатлений. Однако астролог призвала быть осторожнее, потому что новые знакомства могут испортить настроение.

Орлова предсказала, что Стрельцы и Близнецы будут сильно озабочены улучшением благосостояния. Представители этих знаков могут совершать необдуманные покупки.