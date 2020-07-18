Врачи назвали три основные ошибки при чистке зубов

Пекин, 18 июля. Специалисты из китайского издания Sohu отметили, что современные люди хоть и чистят зубы, но делают это далеко не всегда правильно. Эксперты обратили внимание на три распространенные ошибки при уходе за полостью рта.

Они подчеркнули, что основная часть людей чистит зубы, делая горизонтальные движения. По мнению китайских исследователей, так делать не нужно, ведь ближе к шейке зуба эмаль тонкая, а сильное трение приведет к ее истончению и дальнейшему воспалению десен.

Встречаются случаи, когда при чистых зубах у людей кровоточат десны, изо рта исходит неприятных запах. Причиной этого специалисты называют некачественную чистку зубов. Люди чистят внешнюю сторону зубов, забывая о внутренней. Медики обращают внимание, что существует пять видов поверхности зубов: вестибулярная, язычная, жевательная и две контактные поверхности, направленные к соседним зубам.

Третья причина связана с современным темпом жизни, когда у людей иногда на некоторые вещи не хватает времени. Например, меньше полуминуты они тратят на чистку зубов. Иногда вместо щетки и пасты просто пользуются ополаскивателем. В таком случае происходит поверхностная очистка зубов. Это приводит к образованию зубного камня, размножению бактерий, а затем и к кровоточивости десен.

По мнению специалистов, нужно не только учитывать данные ошибки, но и правильно чистить зубы. Эксперты советуют обратиться к методике Басса.

Напомним, что ранее детский стоматолог Кристина Чеснокова дала рекомендации, как нужно приучать ребенка чистить зубы.