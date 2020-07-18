Николаев разозлил поклонников «нескромной» фотографией из самолета

Москва, 18 июля. Певец Игорь Николаев уже не смог столь долго оставаться без полетов. Он опубликовал в Instagram семейное фото, сделанное в салоне частного самолета, сообщив о предстоящем вылете. Фотография не только разозлила фолловеров, но и дала простор для размышлений: куда именно полетел певец, его супруга Юлия Проскурякова и 4-летняя дочь.

Глядя на снимок, не возникает сомнений, что семья находится в частном самолете, который, возможно, зафрахтовал для путешествия Николаев.

«Маленький самолетик перевозит маленькую, но очень дружную семейку!» — прокомментировал исполнитель опубликованное фото.

Кадр по-разному оценили «фолловеры». Были стандартные комментарии по поводу прекрасной семьи, удачного полета. Некоторые задавались простым вопрос: «Куда полетели»? Были предположения, что в США.

Однако некоторые осудили певца за «нескромное» фото, подчеркнув, что он хвастается возможностью летать на частном самолете, когда масса россиян в период пандемии осталась без работы.

«Зачем фото такие? Глупо показуху делать, когда куча людей даже работу потеряли в эти времена, ладно ваша жена любит побохвалиться, она не видела похожего ничего до вас. Ну а вам не стоит выпендриваться . Хотя ваш конек у всех показуха», — выразил негодование подписчик.

Один из подписчиков рекомендовал певцу быть скоромнее. Другой фанат не понял, где так устал музыкант, что полетел в отпуск.

Напомним, что в июле Юлия Проскурякова была вынуждена прокомментировать слухи о своем якобы расставании с Игорем Николаевым.