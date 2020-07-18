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Неудачный образ молодой жены Петросяна спровоцировал скандал в Сети

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Неудачный образ молодой жены Петросяна спровоцировал скандал в СетиМосква, 18 июля. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вновь подверглась критике со стороны общественности. Девушка выложила в социальных сетях фото в новом наряде, который, по мнению подписчиков, «пахнет нафталином».

На фото изображены ноги супруги Петросяна, облаченные в модные джинсы и туфельки от Dior. Свой образ девушка дополнила классической сумочкой от того же модного бренда. Образ Брухуновой вызвал неоднозначную реакцию со стороны пользователей Сети.

Неудачный образ молодой жены Петросяна спровоцировал скандал в Сети

Некоторые раскритиковали Татьяну за «модный провал», отметив, что сочетать «дешевые» джинсы с брендовыми аксессуарами и обувью это моветон. Другие придрались к пластырю на ноге Брухуновой, который якобы дешевит образ. Но нашлись и те, кому фото просто понравилось, а упомянутые недочеты кажутся несущественными.

«Я не знаю, возможно я не права, но такое впечатление, что вы на скидках покупаете дорогие вещи, а потом пытаетесь одеть, все лучшее сразу», — призналась одна из подписчиц.

«Ноги жутко короткие получились и туфли с ними не сочетаются, а пластырь говорит о том, что еще и неудобно», — поделилась мнением другая.

«А мне очень интересно зачем вообще этот пост? Он явно провокационный. Татьяна, вы питаетесь энергией комментариев?» — задается вопросом один из пользователей.

«Пластырь наоборот смотрится очень мило! Мы все-таки живые люди», — пишет поклонница Брухуновой.

Татьяна стойко отвечала на все выпады критиков, стараясь донести до комментаторов, что это ее личный выбор.

Стоит отметить, что Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Недавно в СМИ появилась информация, что Петросян вновь стал отцом. При этом у юмориста есть взрослая дочь. После развода Петросяна и Степаненко дочь артиста прервала общение с отцом, встав на сторону мачехи, которую называет мамой. В свою очередь Петросян утверждает, что у него были серьезные причины для развода с Еленой Степаненко. Артист неоднократно подчеркивал, что ему не за что оправдываться в данной ситуации.

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