Неудачный образ молодой жены Петросяна спровоцировал скандал в Сети

Москва, 18 июля. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вновь подверглась критике со стороны общественности. Девушка выложила в социальных сетях фото в новом наряде, который, по мнению подписчиков, «пахнет нафталином».

На фото изображены ноги супруги Петросяна, облаченные в модные джинсы и туфельки от Dior. Свой образ девушка дополнила классической сумочкой от того же модного бренда. Образ Брухуновой вызвал неоднозначную реакцию со стороны пользователей Сети.

Некоторые раскритиковали Татьяну за «модный провал», отметив, что сочетать «дешевые» джинсы с брендовыми аксессуарами и обувью это моветон. Другие придрались к пластырю на ноге Брухуновой, который якобы дешевит образ. Но нашлись и те, кому фото просто понравилось, а упомянутые недочеты кажутся несущественными.

«Я не знаю, возможно я не права, но такое впечатление, что вы на скидках покупаете дорогие вещи, а потом пытаетесь одеть, все лучшее сразу», — призналась одна из подписчиц.

«Ноги жутко короткие получились и туфли с ними не сочетаются, а пластырь говорит о том, что еще и неудобно», — поделилась мнением другая.

«А мне очень интересно зачем вообще этот пост? Он явно провокационный. Татьяна, вы питаетесь энергией комментариев?» — задается вопросом один из пользователей.

«Пластырь наоборот смотрится очень мило! Мы все-таки живые люди», — пишет поклонница Брухуновой.

Татьяна стойко отвечала на все выпады критиков, стараясь донести до комментаторов, что это ее личный выбор.

Стоит отметить, что Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Недавно в СМИ появилась информация, что Петросян вновь стал отцом. При этом у юмориста есть взрослая дочь. После развода Петросяна и Степаненко дочь артиста прервала общение с отцом, встав на сторону мачехи, которую называет мамой. В свою очередь Петросян утверждает, что у него были серьезные причины для развода с Еленой Степаненко. Артист неоднократно подчеркивал, что ему не за что оправдываться в данной ситуации.