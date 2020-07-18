Миро раскритиковала актрису Кошкину, которую подозревают в романе с Харламовым

Москва, 18 июля. Популярный блогер Лена Миро подвергла жесткой критике актрису Янк Кошкину, которая якобы закрутила роман с юмористом Гариком Харламовым.

После того, как Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе, в Сети появилось огромное количество слухов о причинах их расставания. Одни утверждают, что причиной развода стали многочисленные измены бывших супругов, другие уверены, что пара рассталась из-за пьянства и игромании Харламова. При этом на днях в Сети появилась информация, что Харламов закрутил роман с актрисой Яной Кошкиной.

Блогер Лена Миро прокомментировала данные слухи, а также высказала свое мнение об актрисе Яне Кошкиной.

«Дешевка какая-то», — написала Миро в своем блоге, комментируя внешность актрисы.

При этом Миро перечислила три вещи, которые стоит избегать, чтобы «не выглядеть дешевкой». Первым пунктом стали искусственные зубы, которые похожи на санфаянс.

«Очень давно я и сама совершила подобную ошибку, нафигарив во рту санфаянс. Правда, дело было больше 15 лет назад. Сейчас я все исправила, но денег на то ушло много», — признается блогер.

Вторым пунктом стала пластика лица. Миро призвала отказаться от пластических операций, после которых человек становится похожим на Майкла Джексона и Анджелину Джоли.

«Если уж приспичило делать пластику, придерживайтесь принципа: чем меньше, тем лучше», — отмечает блогер.

Кроме того, Миро призвала избегать нарисованных бровей и нарощенных ресниц, отметив, что это смотрится очень дешево, а также делает бестолковым взгляд девушки.

«Ухаживайте за своими. Это долго, муторно, но оно того стоит», — подчеркнула блогер.

Напомним, 22 июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о намерении развестись, опубликовав в своих соцсетях практически одинаковые посты. Они сообщили, что благодарны друг другу за счастливые совместные годы семейной жизни, однако приняли решение о начале нового этапа. У пары есть общая дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году.