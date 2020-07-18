Доктор Мацкеплишвили объяснил воздействие коронавируса на мозг

Москва, 18 июля. Поражения головного мозга были зафиксированы у некоторых пациентов с коронавирусом. Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил принцип воздействия опасной инфекции на человеческий мозг.

Медик рассказал, что сегодня некоторые пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят МРТ головного мозга. На основании полученных результатов некоторые специалисты заявляют, что вирус наносит прямой ущерб мозгу.

«Я думаю, что этого не происходит, а все в большинстве случаев объясняется сосудистыми нарушениями», — считает специалист.

В качестве примера доктор привел другие вирусные заболевания, которые схожи по своей природе с коронавирусом. Так, корь и краснуха вызываются совсем другими вирусами, отличными от SARS-CoV-2, однако принцип их воздействия на организм очень похож — они приводят к поражению кровеносных сосудов, передает Kp.ru.

Ранее команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что низкодозированная лучевая терапия легких ускоряет выздоровление у госпитализированных пациентов с коронавирусной пневмонией, передает «Ридус».

Напомним, что по последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в РФ достигло 765 тысяч. За прошедшие сутки жертвами опасной инфекции стали 124 человека, с начала пандемии скончались 12 247 пациентов.