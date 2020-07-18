Порошина «рассекретила» таинственного «отца» пятого ребенка

Москва, 18 июля. Актриса Мария Порошина ранее интриговала поклонников тем, кто же является отцом ее пятого ребенка. Были только слухи о появлении некоего любимого мужчины. Недавно она опубликовала в Instagram видео отдыха на море, что позволило фанатам предположить, что на кадрах заснят папа полуторагодовалого сына Андрея.

Порошина прыгала в воду с плеч какого-то мужчины. Поклонники разглядели в его внешности похожие с маленьким Андреем черты. Ранее описанием мальчика делилась одна из подруг актрисы.

Сама 46-летняя Порошина назвала ролик коротко: «Воспоминания».

Отметим, что отцовство самого младшего ребенка приписывали актеру Илье Древнову. От него Порошина родила троих детей. Однако актер опровергнул, что пятый ребенок является его сыном.

Мария Порошина предпочла не реагировать на мнение поклонников и не стала вдаваться в подробности того, кто же подставил ей свои сильные мужские плечи на отдыхе.

Стоит напомнить, что первым супругом Порошиной был известный российский актер и режиссер Гоша Куценко. Актриса подчеркивала, что он казался ей очень интересным человеком. Она призналась, что причиной расставания стала измена супруга.