Врачи назвали самый опасный овощ для людей с артритом

Москва, 18 июля. Специалисты составили список продуктов, которые противопоказаны людям, страдающим от артрита. Врачи считают, что их употребление приводит к ухудшению общего состояния пациента. Об этом пишет издание Express.

Отмечается, что артрит является весьма распространенным недугом. Кроме того, рацион при этом заболевании следует подбирать тщательно, избегая определенных продуктов.

Так, употребление красного мяса может вызвать накопление мочевой кислоты в суставах. Это приводит к тому, что артрит начинает протекать тяжелее, поэтому следует есть продукты, которые, наоборот, препятствуют воспалению.

Стоит подчеркнуть, что самым опасным овощем для людей с артритом был признан помидор. По словам врачей, помидоры производят соединение под названием соланин, который также ухудшает состояние пациентов.

Соланин в первую очередь опасен тем, что вызывает воспаления, отеки и боли в суставах. Такие же побочные эффекты могут возникнуть при употреблении картофеля, баклажанов и болгарского перца.

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