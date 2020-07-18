Дандыкин рассказал, как США в 2014 году собирались разместить свой флот в Крыму

«Москитный флот» есть и у России — его наиболее яркими представителями являются «Раптор» и «Галчонок», осуществляющие патрульную и противодиверсионную деятельность. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

Так собеседник ФАН прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что США одобрили продажу Киеву 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним. При этом шесть из них будут получены в рамках помощи Соединенных Штатов в сфере безопасности, а остальные 10 будут куплены за счет украинского оборонного бюджета. Кулеба убежден, что новое оружие поможет противостоять его стране «имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях».

«Mark VI — довольно неплохие патрульные катера, которыми пользуется американская береговая охрана, — отметил Дандыкин. — Украина же, я так понимаю, будет использовать их в основном в Азовском море. Конечно, оно маленькое и мелководное, однако сколько-нибудь серьезной силой они в нем стать не смогут. По крайней мере, оно не подойдут для каких-то серьезных наступательных действий, как хочет этого новый Главком украинских ВМС. Катер есть катер — на нем даже нет ракет».

Военный эксперт рассказал о том, какое именно оружие стоит на Mark VI: по его словам, это комплексы ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс), малая зенитная артиллерия, автоматические гранатометы.

«Украинцы сейчас вовсю стараются соответствовать стандартам НАТО, — заметил собеседник ФАН. — 16 катеров никоим образом не способны утвердить их амбиции в качестве Черноморской державы — однако сейчас со стороны адмиралов, разумеется, последуют заявления о значительном укреплении военно-морской мощи страны».

От США, по словам Дандыкина, следовало ожидать подобного шага: для них сделать России гадость (особенно на Черном море) — это огромное удовольствие. Так они мелко мстят за упущенные 6 лет назад возможности по перебазированию части своего флота в порты Крыма — и, что было особенно для них важно, Севастополя.

Военный эксперт отметил, что по-настоящему укрепить ВМСУ могли бы списанные ракетные фрегаты НАТО, которые сейчас находятся на вооружении у Турции.