Москва, 18 июля. Аналитики вьетнамского издания Soha считают, что Россия может принять неожиданное решение и разместить в стратегически важных регионах страны системы ПВО С-350 «Витязь», а не С-400. Перевод материала подготовило издание «ПолитРоссия».

Аналитики Soha рассказали о русской хитрости с заменой С-400. С точки зрения экспертов, это станет мудрым тактическим ответом на военное усиление НАТО. Планируется, что в самое ближайшее время системы нового поколения С-350 будут поставлены на боевое дежурство в Ленинградской области. Летом прошлого года появилась информация о завершении разработки «Витязей», которые должны заменить устаревшую систему ПВО С-300ПС.

Аналитики считают, что «Витязи» станут лучшим ответом на давление со стороны Североатлантического альянса. С их точки зрения, «развертывание ЗРК «Витязь» повысит оборонительные возможности подразделений российской армии перед угрозой кораблей и авиации НАТО».

«Витязи» могут эффективно противостоять ударам крылатых и баллистических ракет, а также атакам средних и тяжелых беспилотников, отметили вьетнамские эксперты. Также С-350 отличается от С-400 мобильностью.

«Этот зенитно-ракетный комплекс может быть развернут и установлен в боевое положение всего за пять минут», — говорится в материале Soha.

Аналитики обратили внимание на то, что если С-350 будут действовать в тандеме с зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», то они смогут создавать непробиваемый щит воздушной безопасности.

Эксперты вьетнамского издания Soha ранее заявили, что российский ракетный крейсер класса «Киров» является самым мощным среди пяти надводных кораблей, которые активно участвуют в конкуренции между четырьмя странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.