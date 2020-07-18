Генсек ООН заявил, что 26 человек владеют половиной всех богатств планеты

Нью-Йорк, 18 июля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что 26 богатейшим жителям Земли принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты.

«Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве», — пояснил генсек ООН.

Он также добавил, что проблема неравенства не ограничивается материальной сферой, так как в нынешнее время возможность реализации человека зависит от пола, семейного и этнического происхождения, расы и других факторов. По его словам, неравенство выражается в дискриминации и является прямым посягательством на права человека.

Гутерреш также добавил, что эпидемия коронавируса привела к тому, что развивающиеся страны оказались в еще более тяжелом экономическом положении.

«Еще до пандемии коронавируса многие люди во всем мире понимали, что неравенство подрывает их жизненные перспективы и возможности. Они видели, что мир вышел из равновесия. Они чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Они видели, как в результате экономической политики ресурсы направляются вверх к привилегированному меньшинству», — отметил Гутерреш.

По его словам, необходимо обеспечить списание долгов развивающимся странам, а также установить специальные правила заимствования для таких государств.