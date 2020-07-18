Аналитики Sohu назвали С-500 комплексом, способным уничтожить любую вражескую цель РФ

Москва, 18 июля. Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 позволит занять России главенствующую позицию на мировом рынке вооружения. К такому выводу пришли китайские эксперты, хорошо ознакомившись с характеристиками ЗРК, пишет Sohu.

Аналитики отметили способность С-500 сбивать одновременно до 10 ракет дальнего действия, скорость которых может составлять от 18 тысяч до 25 тысяч километров в час. ЗРК может уничтожать воздушные цели на высоте до 200 км.

Обратили внимание китайские эксперты и на хорошую маневренность комплекса. Боевая готовность ЗРК теперь составляет всего 4 секунды, вместо 10, как было у С-400.

Данный комплекс успешно прошел испытания в Сирии. При размещении С-500 в Калининграде многие страны НАТО будут в радиусе действия ЗРК. Если его развернут в Крыму, то любая воздушная цель над Черным морем может быть уничтожена, уверены китайские эксперты.

Напомним, что ранее главком ВКС Сергей Суровикин отметил уникальность нового ЗРК, назвав его первым поколением систем противокосмической обороны. Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что аналогов в мире у С-500 «Прометей» еще нет.