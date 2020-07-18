Бывший тренер Александровской назвал возможную причину смерти фигуристки

Москва, 18 июля. Возможной причиной гибели фигуристки Екатерины Александровской могло стать психическое расстройство. Такое предположение высказал бывший тренер спортсменки Андрей Хекало.

О смерти 20-летней чемпионки мира среди юниоров стало известно 18 июля. Тело девушки было обнаружено под окнами жилого дома в Москве. Александровская упала с шестого этажа. Бывший тренер девушки рассказал, что его подопечная не раз признавалась, что страдает лунатизмом. Хекало предполагает, что именно это заболевание могло привести к ее трагической кончине. Во сне девушка могла не понимать, что идет на верную смерть.

«Вы знаете, здесь двояко. Если вот эта записка, то да, как будто покончила с собой. А то, что она лунатизмом иногда страдала… У нее было такое, что куда-то выходила, именно ночью. Я вначале подумал, что в связи с этим», — поделился тренер.

При этом он отметил, что это всего лишь его догадки. Полную картину произошедшего предстоит восстановить сотрудникам правоохранительных органов. Следствие рассматривает несколько версий, передает Пятый канал.