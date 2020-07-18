Бывший тренер Александровской назвал возможную причину смерти фигуристки

Москва, 18 июля. Возможной причиной гибели фигуристки Екатерины Александровской могло стать психическое расстройство. Такое предположение высказал бывший тренер спортсменки Андрей Хекало.
О смерти 20-летней чемпионки мира среди юниоров стало известно 18 июля. Тело девушки было обнаружено под окнами жилого дома в Москве. Александровская упала с шестого этажа. Бывший тренер девушки рассказал, что его подопечная не раз признавалась, что страдает лунатизмом. Хекало предполагает, что именно это заболевание могло привести к ее трагической кончине. Во сне девушка могла не понимать, что идет на верную смерть.
«Вы знаете, здесь двояко. Если вот эта записка, то да, как будто покончила с собой. А то, что она лунатизмом иногда страдала… У нее было такое, что куда-то выходила, именно ночью. Я вначале подумал, что в связи с этим», — поделился тренер.
При этом он отметил, что это всего лишь его догадки. Полную картину произошедшего предстоит восстановить сотрудникам правоохранительных органов. Следствие рассматривает несколько версий, передает Пятый канал.
«Человек перестал заниматься активной жизнью. У нее были ежедневные тренировки, пробежки по субботам, соревнования, сборы. Представляете, все это у нее с малых лет. Потом они с мамой вдруг решили закончить. Тут еще эта пандемия», — заключил Хекало.