В Киеве обиделись на Армению за облитое борщом посольство Украины в Ереване

Киев, 18 июля. Украинский журналист Виталий Портников раскритиковал армянских активистов, которые облили борщом посольство Украины в Ереване.

Ранее активисты облили борщом посольство Украины в Ереване. Таким образом активисты выразили свое недовольство заявлением украинского МИД по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Участники акции подчеркнули, что заявление Киева провоцирует обострение конфликта между Ереваном и Баку, а также ведет к ухудшению отношений между Арменией и Украиной.

Украинский журналист Виталий Портников «посоветовал» жителям Армении направить свой гнев на посольство России, которое, по его мнению, «вяло отреагировало» на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Портников признался, что в Киеве обиделись на оплеуху борщом, а также призвал армянских активистов «готовить щи для России».

«Я советовал бы активистам готовить не борщ, а щи. И обливать щами не украинское, а российское посольство в Армении», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что спор между Ереваном и Баку идет из-за Нагорного Карабаха продолжается почти 30 лет. В 1991 году регион, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. При этом Баку пытался силой вернуть контроль над регионом. Спустя три года Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако периодически военные действия возобновляются.