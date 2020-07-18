Баранец объяснил прогресс США в гиперзвуке «кражей российских секретов»

Российская армия под руководством Сергея Шойгу первой в мире получит оружие, способное уничтожать гиперзвуковые ракеты. В интервью Федеральному агентству новостей военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что это станет результатом научного рывка, сравнимого по значимости с изобретением лекарства против рака или горючего, способного заменить собой нефть.

Так собеседник ФАН прокомментировал результаты тестирования образца американского гиперзвукового оружия, названного президентом США Дональдом Трампом «супер-пупер ракетой». Новинка заокеанского военпрома развила скорость в 17 чисел Maxa — однако это все еще меньше показателей уже готового к массовому выпуску гиперзвукового комплекса «Авангард» (20 чисел Maxa).

«Мы очень внимательно следим за тем, что разрабатывается в Соединенных Штатах, — заявил Баранец. — Гиперзвуковое оружие они начали разрабатывать лет на 20 раньше нас — однако с 2010 года мы в этом отношении так рванули вперед, что теперь даже сами американцы признают свое отставание».

Между тем, продолжил эксперт, до позапрошлого года «гиперзвук» США «топтался» на уровне 8-10 чисел Маха — однако после того, как президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года показал «выводок» новейшего российского оружия, его заокеанский коллега бросил все силы на то, чтобы узнать, как наши инженеры решают ряд важнейших проблем, связанных с его созданием.

«Например, как происходит управление ракетами на такой чудовищной скорости? — спросил военный обозреватель. — Ведь во время полета снаряд раскаляется до температуры около 3 тысяч градусов! Огненное облако, которое его при этом окружает, не позволяет управлять им с земли. Помнится, Пентагон проводил испытания на Гавайях — так их ракета сразу потеряла управление и пошла на самоликвидацию».

По словам собеседника ФАН, потеряв всякую надежду решить эту проблему самостоятельно, американцы задействовали всю мощь своих разведок, чтобы понять, как решили ее мы.

«Им требовалось либо выкрасть наши секреты, либо хотя бы копию какую-нибудь получить, — сказал Баранец. — И по всей видимости, они нашли какого-то российского мерзавца, причастного к разработке гиперзвукового оружия. Наша контрразведка успела вовремя схватить его за задницу, однако часть важной информации в США все-таки ушла».

По словам эксперта, иначе объяснить рывок Соединенных Штатов на этом направлении невозможно: Пентагон почти 30 лет топтался на месте, скорость в 10 чисел Маха была для него мечтой — а тут (если, конечно, верить Трампу) их ракета достигает сразу 17 чисел Маха.

«Таких чудес не бывает — понятное дело, американцы у нас что-то слямзили, — убежден военный обозреватель. — Скорее всего, это химическая формула металла, используемая при создании ракеты. Однако теперь им надо решить проблему с ее управлением, а это не так-то и просто, поскольку при таких температурах вся электроника сгорит к чертям собачьим!»

Между тем Трамп, по словам собеседника ФАН, начал изображать из себя Никиту Хрущева, требуя «догнать и перегнать» Россию. В этих условиях Минобороны РФ и Сергей Шойгу внимательно следят за тем, что именно испытывают на своей территории американцы.