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Баранец объяснил прогресс США в гиперзвуке «кражей российских секретов»

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Баранец объяснил прогресс США в гиперзвуке «кражей российских секретов»

Российская армия под руководством Сергея Шойгу первой в мире получит оружие, способное уничтожать гиперзвуковые ракеты. В интервью Федеральному агентству новостей военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что это станет результатом научного рывка, сравнимого по значимости с изобретением лекарства против рака или горючего, способного заменить собой нефть.

Так собеседник ФАН прокомментировал результаты тестирования образца американского гиперзвукового оружия, названного президентом США Дональдом Трампом «супер-пупер ракетой». Новинка заокеанского военпрома развила скорость в 17 чисел Maxa — однако это все еще меньше показателей уже готового к массовому выпуску гиперзвукового комплекса «Авангард» (20 чисел Maxa).

«Мы очень внимательно следим за тем, что разрабатывается в Соединенных Штатах, — заявил Баранец. — Гиперзвуковое оружие они начали разрабатывать лет на 20 раньше нас — однако с 2010 года мы в этом отношении так рванули вперед, что теперь даже сами американцы признают свое отставание».

Между тем, продолжил эксперт, до позапрошлого года «гиперзвук» США «топтался» на уровне 8-10 чисел Маха — однако после того, как президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года показал «выводок» новейшего российского оружия, его заокеанский коллега бросил все силы на то, чтобы узнать, как наши инженеры решают ряд важнейших проблем, связанных с его созданием.

«Например, как происходит управление ракетами на такой чудовищной скорости? — спросил военный обозреватель. — Ведь во время полета снаряд раскаляется до температуры около 3 тысяч градусов! Огненное облако, которое его при этом окружает, не позволяет управлять им с земли. Помнится, Пентагон проводил испытания на Гавайях — так их ракета сразу потеряла управление и пошла на самоликвидацию».

По словам собеседника ФАН, потеряв всякую надежду решить эту проблему самостоятельно, американцы задействовали всю мощь своих разведок, чтобы понять, как решили ее мы.

Баранец объяснил прогресс США в гиперзвуке «кражей российских секретов»

«Им требовалось либо выкрасть наши секреты, либо хотя бы копию какую-нибудь получить, — сказал Баранец. — И по всей видимости, они нашли какого-то российского мерзавца, причастного к разработке гиперзвукового оружия. Наша контрразведка успела вовремя схватить его за задницу, однако часть важной информации в США все-таки ушла».

По словам эксперта, иначе объяснить рывок Соединенных Штатов на этом направлении невозможно: Пентагон почти 30 лет топтался на месте, скорость в 10 чисел Маха была для него мечтой — а тут (если, конечно, верить Трампу) их ракета достигает сразу 17 чисел Маха.

«Таких чудес не бывает — понятное дело, американцы у нас что-то слямзили, — убежден военный обозреватель. — Скорее всего, это химическая формула металла, используемая при создании ракеты. Однако теперь им надо решить проблему с ее управлением, а это не так-то и просто, поскольку при таких температурах вся электроника сгорит к чертям собачьим!»

Между тем Трамп, по словам собеседника ФАН, начал изображать из себя Никиту Хрущева, требуя «догнать и перегнать» Россию. В этих условиях Минобороны РФ и Сергей Шойгу внимательно следят за тем, что именно испытывают на своей территории американцы.

«У нас есть очень зоркие космические «глаза», спутники и многое другое, — подчеркнул Баранец. — Мы смотрим, что и где они запускают, на какую дальность и с какой скоростью летают их ракеты. Тут нас не обманешь!»

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