Экстрасенс Орлова связала смерть блогера Амбарцумян с проклятием шоу «Пусть говорят»

Москва, 18 июля. Смерти участников и экспертов популярного ток-шоу «Пусть говорят» могут быть связаны с дурной энергетикой, считает ясновидящая, участница «Битвы экстрасенсов» Алена Орлова.

Ранее стало известно, что тело известного блогера Анны Амбарцумян обнаружено в номере одного из элитных отелей в центре Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, девушка скончалась от передозировки. Девушка часто выступала в качестве эксперта на различных ток-шоу на телевидении, в том числе и на «Пусть говорят». Пользователи Сети считают, что смерть Амбарцумян могла быть связана именно с этой передачей.

Алена Орлова в беседе с корреспондентом iReactor рассказала, связана ли негативная энергия проекта с гибелью блогера.

«Уже давно ходит мнение, что люди на передаче «Пусть говорят» подвержены избыточному негативу. Даже очень позитивные люди вроде Заграевского, с которым я была очень хорошо знакома, получают порции отрицательной энергии. У него была роль, и он говорил об этом сам, что его задача — «раскочегарить» публику», — отметила Орлова.

По ее словам, люди, которые участвуют в массовых шоу подобного характера, быстро изнашиваются. Орлова пояснила, что над передачей витает кармически отрицательная энергия.

«Да, если говорить о проклятиях в той форме, в которой их видят экстрасенсы, те, кто чувствителен и заходят в студию, ощущают, как над ней висит черное облако. Тяжелое ощущение, как колпак негатива», — заметила экстрасенс.

У людей, которые являются участниками, гостями и экспертами на «Пусть говорят», часто падает иммунитет, а также разрушается защитная система.

«Это наработанная программа негатива действует как проклятие на героев и экспертов, которые часто присутствуют в студии. Есть те, кто натягивает шутки ради на себя скандальную шкуру и чувствует себя хорошо в ней. Они подвергаются особому воздействию», — добавила собеседница издания.

Она также обратила внимание на то, что творческие люди восприимчивы к отрицательной энергии, она может быть очень опасна.