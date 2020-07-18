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Дизайнеры телешоу «На дачу!» подарили телегу Наташе Королевой

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Дизайнеры телешоу «На дачу!» подарили телегу Наташе КоролевойМосква, 18 июля. Дизайнеры телешоу «На дачу!» переделали зону барбекю на территории загородного участка эстрадной певицы Наташи Королевой.

«У меня не хватает фантазии для того, чтобы сделать что-то со своим участком. Дизайнеры программы очень быстро нашли решение», — призналась певица.

Специалисты стилизовали часть участка под украинский хуторок, используя печку-мазанку и старую телегу.

«Какая красота! Как все красиво получилось! Тут и стол, и очаг, и зона релакса — гениально!» — восхитилась результатом Королева.

При этом муж певицы Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, не принимал участие в съемках программы, однако Королева неоднократно упоминала о своем супруге. Она также добавила, что намерена запрячь своего мужа в телегу, которой дизайнеры украсили участок певицы.

«То есть я могу на ней кататься, если что? Буду мужа запрягать», — заявила Королева.

Ранее украинский рэпер Потап опубликовал в соцсетях видео с танцем певицы Наташи Королевой под его трек. Внимание пользователей Сети привлекла фигура певицы. По их мнению, у Королевой появился округлившийся живот.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что российская звезда находится на шестом месяце беременности, к тому же она якобы ушла от мужа. Ряд подписчиков выразил мнение, что никакого «интересного положения» нет, таковы особенности строения тела.

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