Ученые определили алгоритм подавления рака легких

Москва, 18 июля. Ученые успешно испытали наномицеллы противовирусного препарата резикимод, который борется с раком легких, на лабораторных мышах. Работа проводилась под руководством профессора химического факультета МГУ и Университета Северной Каролины Александра Кабанова. Об этом сообщили в пресс-службе российского университета.

Отмечается, что препарат резикимод ранее был разработан как стимулятор противовирусного иммунного ответа. Однако клинические испытания показали, что он очень активный и обладает рядом побочных эффектов, поэтому от его использования при лечении вирусных заболеваний решили отказаться, передает «АиФ».

Группа российско-американских ученых попробовала применить препарат против мелкоклеточного рака легкого, который является лидером среди онкозаболеваний по количеству смертей. Оказалось, что резикимод снижает рост опухоли и многократно увеличивает продолжительность жизни больных животных.

Чтобы адресно доставить резикимод до опухолей, специалисты синтезировали наномицеллы препарата. Использованный метод был максимально прост и опирался на принцип полимерных мицелл, которые были разработаны советскими учеными более 30 лет назад.

Проведенные на мышах испытания показали эффективность резикимода по сравнению с другими видами терапии. Профессор Кабанов подчеркнул, что алгоритм наверняка не станет применяться в борьбе с опухолями из-за побочных эффектов препарата.