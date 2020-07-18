Вирусолог оценил найденный «самый ранний симптом» COVID-19

Москва, 18 июля. Вирусолог Сергей Нетесов прокомментировал публикации в СМИ касательно выводов испанских ученых, якобы сыпь может быть ранним симптомом, свидетельствующим о заболевании коронавирусом.

Согласно информации Jama Dermatology, у 29% заболевших коронавирусом нашли сыпь на слизистой оболочке. Она появилась за пару дней до того, как начались другие симптомы заражения.

Сергей Нетесов обратил внимание, что в материале говорится о почти трети людей с сыпью. Он высказал предположение, что появление сыпи во рту связано с действием смешанной инфекции. В качестве примера вирусолог привел энтеровирус. Существуют также арвовирус B19, герпесвирусы 6 и 7. Кроме того, причиной этого симптома могут быть краснуха, корь, хотя эти болезни маловероятны по причине вакцинации.

В любом случае, подчеркнул специалист, нужны дополнительные исследования. Он снова повторил, что причиной сыпи у заболевших коронавирусом может сопутствующая инфекция.

Вирусолог обратил внимание, что в материале не сказано о том, что испанские ученые назвали сыпь именно симптомом коронавируса.

Напомним, что в России будет производиться новая вакцина против коронавируса, которую разрабатывали специалисты Британии и Швеции.