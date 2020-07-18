Эксперты уверены, что Россия удивит Запад быстрым восстановлением экономики

Москва, 18 июля. Эксперты уверены, что Россия удивит Запад быстрым экономическим восстановлением.

Эксперт Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов считает, что квартальный ВВП России вернется к докризисному уровню в середине 2021 года. По его словам, данные Центрального банка России свидетельствуют о том, что российская экономика активно восстанавливается.

Директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров отметил, что в ближайшем будущем уровень безработицы в России вернется к докризисному показателю в 5%.

«Сейчас мы скаканули в район 10%, что для России много, хотя по мировым меркам это не такая большая безработица. Но очевидно, что как только карантинные меры снимаются, занятость потихоньку возвращается обратно», — пояснил Назаров.

Он также добавил, что большую роль в восстановлении российской экономики сыграет стабилизация ситуации на рынке нефти, которую мы наблюдаем в данный момент. По его словам, западные экономисты прогнозировали негативный сценарий восстановления российской экономики исходя из обвала цен на нефть. Однако нынешние события свидетельствуют об обратном, поэтому Россия удивит Запад быстрым экономическим восстановлением.