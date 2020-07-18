Агату Муцениеце заподозрили в тайном романе с известным артистом

Москва, 18 июля. Актриса Агата Муцениеце только недавно «с потом и кровью» закончила свои отношения со звездой «Мажора» Павлом Прилучным, а фолловеры уже заподозрили ее в романе с другим артистом — на этот раз с 51-летним актером Михаилом Пореченковым. Всему виной — совместное фото звезд, опубликованное на личной страничке Агаты в Instagram.

На фото коллеги по актерскому цеху позируют для селфи, улыбаются и выглядят счастливыми. При этом, если приглядеться, можно заметить, как крепко Пореченков держит Агату за руку. Возможно, именно этот жест стал причиной новой волны слухов в комментариях о том, что актриса нашла замену Прилучному.

«Наконец-то рядом взрослый мужчина, а не выскочка», — написала фанатка.

«Вы очень красиво смотритесь, наконец-то с вами рядом настоящий мужчина, а не тютя, который до этого был», — отметила другая.

«Агата, не сходитесь обратно с эти абьюзером, даже когда в ногах будет валяться! Предатель! Он вас недостоин, а с Карпович они два сапога пара, два социопатика! Даже страницу свою от всех закрыл, это как, детский сад?!» — возмущена подписчица.

Фанаты уже вовсю «женят» Агату на Михаиле и желают им счастья. Сама артистка на этот счет никаких комментариев пока не дает.

В свою очередь, ее бывший супруг Павел Прилучный не слишком долго страдал в одиночестве после развода. Не так давно артист отправился отдыхать на курорт вместе с детьми от первого брака и новой пассией Мирославой Карпович, известной по семейному сериалу «Папины дочки». После того, как в Сети появились фото с отдыха пары, на Карпович обрушилась волна ненависти в соцсетях, из-за чего девушка даже закрыла возможность комментирования на своей страничке.