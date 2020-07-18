В России Blu-ray-диски могут подорожать из-за закрытия единственного завода

Москва, 18 июля. Закрытие единственного в РФ завода по производству Blu-ray-дисков компании Sony может спровоцировать резкое подорожание данной продукции. В мире осталось всего три подобных завода, которые будут поставлять диски в Россию из-за рубежа.

Завод Sony DADC в калужском Боровске прекратил свою работу 27 марта 2020 года. На этом производстве в течение 10 лет делал Blu-ray-диски, однако в этом году его решили перенести в Австрию.

Компания GfK Russia оценила рынок физических носителей в 2019-м в два миллиона копий и в 4,2 миллиарда рублей в денежном эквиваленте. Один диск с игрой для консоли Sony PlayStation в магазине в минувшем году стоил 4000 рублей.

В центральном офисе Sony Electronics CIS закрытие завода комментировать не стали. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов уверен, что глобальных изменений в отрасли закрытие предприятия не вызовет. Это связано с тем, что технология Blu-ray давно уже не пользуется большим спросом из-за своей дороговизны, передает телеканал «360».

«Контент уже давно в основном уходит в облако или в стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры и так далее», — пояснил Гуськов.

Руководитель направления Entertainment компании GfK Russia Алексей Титаренко также считает, что индустрия практически не понесет ущерба, потому что после выхода игровой консоли PlayStation 5 цены на диски сгладятся, но могут стать дороже. При этом он подчеркнул, что они и раньше не были массовым продуктом.