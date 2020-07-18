Донбасс, 18 июля. ДНР под огнем тяжелых минометов. Личный состав ВСУ облучился радиацией. Из зоны ООС выводят иностранных наемников. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Ясиноватая, Васильевка и Крутая Балка обстреляны украинскими войсками в минувшие сутки с применением 120-мм минометов и другого вооружения. Все перечисленные населенные пункты находятся на территории Донецкой Народной Республики. В Луганской Народной Республике спокойно.

В то же время защитники ЛНР сообщают, что командование Операции объединенных сил выводит с передовых иностранных наемников. Решение принято в связи с неконтролируемым минированием территории после подрыва под Горловкой украинской ДРГ, в составе которой был гражданин Эстонии.

Украинская армия хаотично минирует местность в зоне конфликта, в множестве случаев в подразделениях отсутствуют карты минных полей. В результате на собственных минах гибнут как украинские солдаты, так и иностранные наемники.

Националисты готовят молодежь против Зеленского

Националистические группировки Украины продолжают пополнение своих рядов за счет молодежи, сообщает Управление Народной милиции ДНР. Под руководством актива запрещенной в России организации «Национальный корпус» в Киеве 13 июля прошли полевые сборы с новобранцами.

Важным моментом является то, что вербовали новых украинских патриотов через специально созданный отдел в Министерстве образования, молодежи и спорта Украины. На самих сборах молодежь поддается идеологической обработке, с молодыми людьми проводят стрельбы и другие занятия «ветераны АТО».

Данное направление реализуется националистами в интересах экс-президента Петра Порошенко. Особое внимание юношей и девушек уделяется персоне Владимира Зеленского, который подается курсантам как уничтожитель националистического движения Украины.

Личный состав ВСУ в зоне ООС болеет не только коронавирусом

В Народной милиции ДНР поделились содержанием официального документа противника – служебной записки начальник медицинской службы штаба ООС подполковника Зурько, адресованной командующему ООС Кравченко. Как следует из документа, кроме коронавирусной инфекции личный состав передовых частей украинской армии косят и другие опасные заболевания.

Согласно документу коронавирусом болеет порядка 30% личного состава. Кишечная инфекция охватила 15% солдат, а туберкулезом болеет 10%. Более того, в одном из подразделений 10-й бригады выявлена лучевая болезнь у 12 человек. Причиной редкого заболевания стала привозная древесина, которая используется для оборудования блиндажей и других сооружений на передовой.