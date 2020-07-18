Ученые раскрыли механизм заражения человека опаснейшим паразитом

Москва, 18 июля. Американские ученые Медицинской раскрыли механизм проникновения опасного паразита в человеческий организм.

Исследователи из Медицинской школы Университета Индианы в США выяснили, как происходит паразитарное заболевание человека, вызываемое токсоплазмами (Toxoplasma gondii).

Ученые считают, что токсоплазмозом заражены более половины населения Земли. Инфицирование происходит в результате контакта с кошачьими экскрементами или через употребление загрязненной пищи и воды. При этом токсоплазмоз может привести к тяжелым последствиям, в случае проникновения в мозговые ткани.

Исследователи отмечают, что после проникновения в организм человека паразит поражает иммунные клетки, что приводит к заболеваниям почти всех внутренних органов.

Ранее ученым удалось установить, что уровень стресса оказывает влияние на состояние здоровья людей, страдающих от диабета второго типа. По словам американских исследователей из Университета Огайо, пытаясь вести грамотный контроль за болезнью, пациенты прибегают к правильному питанию и спорту, но забывают об опасности повышенного кортизола, выработку которого провоцирует стресс.