Врачи назвали пять симптомов, которые могут указывать на рак кишечника

Лондон, 18 июля. Рак кишечника, по мнению медиков, является одной из распространенных форм онкологии. Британские специалисты обратили внимание, что есть ряд рекомендаций, которые могут помочь выявить недуг на ранней стадии.

Медики отметили, что риск возникновения рака может быть связан с генетикой, возрастом и образом жизни. Недуг может долгое время особо не беспокоить человека, постепенно развиваясь.

Члены Национальной системы здравоохранения Великобритании напомнили людям о необходимости следить за своим здоровьем, при определенных симптомах настоятельно рекомендуют обращаться к врачу. При таком подходе есть вероятность диагностировать заболевание на ранней стадии, что позволит успешно бороться с ним.

Специалисты обратили внимание, что онкология кишечника, как правило, отражается на его работе. Беспричинные запор или диарея, боли в животе, которые длятся более трех недель, кровь в стуле, чувство неполного опорожнения — все это является тревожными признаками и поводом для обращения к врачу. Эксперты добавили, что эти симптомы могут быть и следствием других заболеваний, а не только онкологии.

Напомним, что ранее российские специалисты назвали три симптома у маленьких детей, которые могут говорить о возможной онкологии на ранней стадии, пишет «Вечерняя Москва».