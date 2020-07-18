Омолодившаяся Пугачева шокировала фанатов идеальной кожей лица и шикарными ногами

Москва, 18 июля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева продолжает радовать поклонников снимками, на которых она выглядит необычайно молодо. Певица опубликовала в Instagram новые фото и собрала море комплиментов от восхищенных фанатов.

На одном из снимков Пугачева предстала перед подписчиками вместе с подругами.

«Когда мужья беседуют на серьезные темы, мы можем «оторваться» и почирикать о своем, о девичьем», — написала певица.

«Какие шикарные ноги!» — прокомментировал снимок пользователь с ником danildrozdov.

«Аллочка, ты супер! Моложе молодых!!!» — восхитилась alena2212102.

«А ножки-то какие! Ну как 18-летняя! Алла Борисовна — красотка», — написал nikolaus_nikolaus_.

Но омолодившаяся Пугачева дала фанатам возможность оценить не только ее ноги. 71-летняя артистка сфотографировалась крупным планом и продемонстрировала идеальную кожу и белоснежную улыбку.

«Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед», — поделилась примадонна мудростью в описании к фото.

Этот снимок тоже не оставил подписчиков Пугачевой равнодушными.

«Алла Борисовна! Вы как всегда отлично выглядите! Вы наша куколка!» — восхитился igorek_art69hl.

«Вы как подружки с Кристиной», — сравнила примадонну с дочерью linavip7.

Однако на этот раз певице не удалось избежать порции критики от пользователей Instagram. Некоторые подписчики были шокированы внешностью звезды.

«Фильм ужасов без грима», — написала novochenkoliliia.

«Ее уже действительно трудно узнать», — отметила tsepilova79.

«Что у нее вечно макияж недельный? Как будто забыла смыть и спать легла», — прокомментировала antiipova_2104.

Ранее личный фотограф Пугачевой Роман Родин напомнил поклонникам певицы, как она выглядела в 1990-е годы.