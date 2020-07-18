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Актер из «Папиных дочек» вспомнил о забавном моменте со съемок с Арзамасовой

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Актер из «Папиных дочек» вспомнил о забавном моменте со съемок с Арзамасовой

Москва, 18 июля. Актер Филипп Бледный опубликовал на своей странице в Instagram короткий видеоролик из сериала «Папины дочки», в котором снялся вместе с новой возлюбленной фигуриста Ильи Авербуха — Лизой Арзамасовой. Момент со съемок напомнил актеру его нынешнее подавленное состояние.

«Что-то мне подумалось-подумалось сегодня. Погода за окном вообще не вдохновляет, а состояние как на видеоотрывке из «Папиных дочек», где Галя и Веник засинхронились в прощальном движении, провожая гостя и желая ему «добра», — вспомнил момент со съемок Филипп Бледный.

Актер из «Папиных дочек» вспомнил о забавном моменте со съемок с Арзамасовой

Артист в отличие от многих звезд шоу-бизнеса использует свою страничку в соцсетях как личный дневник и редко публикует какие-либо рекламные посты. Бледный делится с поклонниками историями из личной жизни, рассказывает, как проводит время с друзьями и какое у него настроение в тот или иной день.

Сейчас всегда позитивный и оптимистичный актер признался, что у него нет никаких сил делиться с кем-то добром. Но даже в таком состоянии отчаиваться он не намерен.

«А мы все равно будем! Через силу! Так что сегодня будет хороший день «из-под палки!» Либо ты хороший, либо я тебе наваляю», — пошутил актер.

Подписчики поддержали позитивный настрой кумира, призвали его никогда не сдаваться и всегда находить силы, чтобы делиться «добром». Многие просили артиста повлиять на создателей любимого сериала «Папины дочки», чтобы те запустили съемку новых сезонов, но тот на призывы никак не отреагировал.

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