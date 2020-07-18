Ищенко назвал проблемы, мешающие востоку Украины присоединиться к России

Москва, 18 июля. Донбасс рано или поздно окажется в составе России, однако существуют проблемы, мешающие интеграции территорий. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, порядок и «глубина» интеграции восточных районов Украины пока остаются под вопросом, поскольку данный процесс очень сложен даже для небольших территорий.

«Это требует не только перестройки экономики, административной и военной вертикали, но и перестройки сознания», — подчеркнул эксперт.

Ищенко отметил, что за 30 лет с момента распада СССР Россия и Украина сильно разошлись как в ментальном, так и в бытовом уровне. Эксперт пояснил, что интеграция в «политическое тело» России десятков миллионов людей, которые привыкли к другим отношениям с государством, является значительной нагрузкой. В качестве примера политолог привел Крым, воссоединившийся с РФ в результате законного референдума в 2014 году. Так, ранее полицейские на полуострове устраивались на работу за взятки, а местные организации не соблюдали налоговое законодательство и санитарные нормы.

Еще одной проблемой, мешающей восточным территориям Украины присоединиться к России, Ищенко назвал экономику, восстановление промышленности и занятость населения. По словам политолога, возобновить работу местных предприятий не получится, пока не появится спрос внутри России. Если же рабочих мест не будет, то местные жители просто уедут.

«Плюс, на Украине далеко не все хотят интегрироваться с Россией. Многие просто ждут русских танков, чтобы те изгнали бандеровцев», — сказал Ищенко на YouTube-канале «Украина.ру».

Также политолог отметил, что перед обсуждением интеграции необходимо найти пути решения обозначенных им проблем и представить понятный и прозрачный план.

Ранее украинская журналистка Ирина Гаврилова заявила, что Киев официально отрекся от Донбасса. По ее словам, об этом говорит отказ украинских властей проводить местные выборы в данном регионе.