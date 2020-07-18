Пандемия коронавируса сократила человеческую жизнь на два года

Москва, 18 июля. Коронавирусная инфекция привела к сокращению средней продолжительности жизни мужчин и женщин почти на два года. Исследователи отмечали стабильный рост продолжительность жизни в Англии и Уэльсе в течение полувека, однако после пандемии ситуация вернулась к уровню 2008 года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам ученых, определить реальный ущерб в этом вопросе достаточно сложно, потому что к увеличению смертности в первой половине текущего года привели такие недуги, как болезнь Альцгеймера, инсульт, диабет, астма, грипп и пневмония, которые также могли быть вызваны недеагностированным коронавирусом.

Отмечается, что опасная инфекция сократила ожидаемую продолжительность жизни у женщин с 83,5 года в 2019 году до 81,8 года для тех, кто родился в первой половине 2020 года, и с 79,9 года до 78 лет для мужчин.

«Ожидаемая продолжительность жизни среди женщин и мужчин сократилась на 1,7 и 1,9 года соответственно», — говорят исследователи.

В исследовании использовались официальные данные о смертности от всех причин начиная со 2 марта, когда в Англии и Уэльсе была впервые зарегистрирована смерть от коронавируса, и до конца июня.

«Вернется ли смертность к базовому уровню или даже упадет ниже, еще неизвестно», – говорится в публикации.

Стоит подчеркнуть, что пока неизвестно, как в будущем пандемия отразится на сокращении человеческой жизни, потому что существует вероятность появления второй волны коронавируса.

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