Литвинова взволновала поклонников откровенным снимком в прозрачном платье

Москва, 18 июля. Российская актриса театра и кино Рената Литвинова восхитила фанатов откровенным фото в прозрачном платье. Актриса опубликовала в соцсетях фото из примерочной бутика, где примерила новое платье. Литвинова предстала в черном прозрачном наряде, прикрывая грудь руками.

При этом актриса обратилась к своим фанатам с просьбой оценить данное платье. Наряд, как назвала его сама Рената, по сути своей является «поддевкой», что не помешало телеведущей примерить платье без всякой накидки.

«Покупать или не покупать?» — спрашивает у подписчиков Литвинова.

Фанаты наперебой советовали звезде обязательно приобрести платье и ничего не стесняться. Многие удивлялись, что артистка вообще интересуется чужим мнением, а другие сетовали, что Рената в выборе одежды «застряла в 90-х».

«Извините пожалуйста, но мне кажется Вы застряли где-то в 90-х, по стилю. Хотя это оригинально и стиль ретро», — поделился мнением подписчик.

«Вы необыкновенны», — пишет другой.

«Отлично! И на родительское собрание хорошо, и в МФЦ. Строго, но с изюминкой», — шутит поклонница.

«Вам очень идет — такая нежная сексуальность», — утверждает комментатор.

«Вещица интересная, а вот свобода рук ограничена: ни чашечку кофе выпить, ни автограф нарисовать», — добавил еще один.

Ранее актриса Настасья Самбурская удивила поклонников неоднозначным снимком. Подписчики бурно отреагировали на необычный образ звезды - кого-то он поверг в ужас, кого-то насмешил, а кто-то всерьез посоветовал артистке повзрослеть.