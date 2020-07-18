Политолог Рар рассказал об ответе Германии на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 18 июля. Власти Германии должны ответить контрмерами на американские санкции в отношении европейских компаний-инвесторов в газопровод «Северный поток — 2». Такое мнение озвучил немецкий политолог Александр Рар.

Напомним, что ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял о возможном введении санкций для компаний, которые вложили деньги в реализацию указанного выше энергетического проекта. Стоит обратить внимание, что некоторые государства Евросоюза вложили в «Северный поток — 2» около одного миллиарда евро. Если проект не будет завершен, то европейским потребителям придется дороже платить за топливо.

Канцлер Германии Ангела Меркель расценивает санкции Вашингтона как противоречащие международным нормам. Политик прямо сказала, что Германия одобряет этот проект и намерена его завершить. К американским властям обратился немецкий парламентарий Клаус Эрнст. Он попросил отказаться от санкций, напомнив о необходимости уважать решения ЕС.

Александр Рар подчеркнул, что едва ли ФРГ не ответит Америке на санкции, пишет «НСН».

«Германия должна ответить. Это очень трудно без поддержки контрсанкций в Европе. Однако Германия была бы не Германией, если бы просто проглотила эту пилюлю. Это невозможно! Но вот что делать — это, конечно, большой вопрос», — выразил мнение политолог.

Ранее доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Тимофеев предположил, что столкновение интересов США и ЕС вокруг «Северного потока — 2» может стать исторической «развилкой» для Брюсселя. Европа может продемонстрировать свою самостоятельность.