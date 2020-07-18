В Госдуме ответили на угрозы Украины уничтожить российские войска в Крыму

Для усыпления бдительности других государств вооруженные силы Украины как можно сильнее пытаются выставить себя полными профанами и дилетантами в военном деле и стратегии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Так собеседник ФАН прокомментировал слова украинского военного эксперта Михаила Гончара, заявившего, что в случае крупных военных действий в черноморском регионе российские силы в Крыму якобы могут быть легко уничтожены в течение полутора суток.

«Керченский мост легко нейтрализуется, и группировка ВС РФ, размещенная на территории полуострова, легко попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят», — пофантазировал Гончар.

В ответ Шерин заявил, что любому уважающему себя военному специалисту недооценивать противника и переоценивать собственные возможности просто преступно. И уж тем более преступно выводить такие непрофессиональные оценки в публичное поле.

«Ракета «Тополь-М» преодолевает расстояние от Красноярска до Киева за 1,5-2 минуты, — напомнил депутат. — На всякий случай расскажу о ее тактико-технических характеристиках: на сегодняшний день это мощнейшая в мире межконтинентальная баллистическая ракета. Нести на себе она может как ядерное, так и неядерное снаряжение. Поэтому считать, что часть территории нашей страны или наши военные могут быть «отрезаны от основных сил», просто нелепо».

Парламентарий обратился к военно-политическому руководству Украины с просьбой пересмотреть свою кадровую политику.

«И если какие-то высокие военные чины будут озвучивать подобный бред, рассчитанный на четырнадцатилетних подростков, кое-кому следует задуматься об их компетентности, — считает собеседник ФАН. — Российская Федерация имеет армию, вооруженную не луками и стрелами, не кольчугами и доспехами и не мечами и щитами – у нее есть мощнейшие, не имеющие аналогов во всем мире ракетные системы, стратегические бомбардировщики, дальняя авиация. В конце концов, есть воздушно-десантные войска, которые могут легко забрасываться в тыл противника. Так что для нас не существует проблемы оказать всю необходимую поддержку «отрезанным» войскам и территориям».

Шерин призвал все недружелюбно настроенные к нашей стране государства помнить о том, что туда, куда не в состоянии добраться наши танки, корабли и самолеты, легко доберутся, минуя все системы ПВО, российские ракеты — и корректировать исходя из этого свою внешнюю политику.