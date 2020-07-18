Муж и дочь покойной Румянцевой продают элитный особняк актрисы за 42 млн рублей

Москва, 18 июля. Муж покойной актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян и его дочь от первого брака Карина продают элитный особняк артистки, который оценивается в 42 миллиона рублей. Об этом рассказала риелтор по имени Виктория.

Румянцева скончалась в 2008 году в одной из московских клиник, ей было 77 лет. В последние годы жизни она часто выезжала с мужем в загородный дом, расположенный вблизи Рублевского шоссе. После смерти Румянцевой Хштоян продолжал регулярно наведываться в особняк, в котором он провел столько времени с любимой женщиной.

«Здесь все осталось точно так же, как было при ней. Ни одна вещь не передвинута с тех пор! Мне кажется, что Надина душа обитает где-то тут», — говорил супруг актрисы в интервью.

Однако через 12 лет после смерти Румянцевой Хштоян и его дочь все же выставили дом на торги.

«Во-первых, он никому не нужен, нет финансовой возможности содержать его. Во-вторых, супруг актрисы с единственной дочерью живет в городе, оба люди в возрасте», — объяснила риелтор решение близких актрисы в комментарии изданию «СтарХит».

Виктория напомнила, что у Румянцевой еще есть внук, однако он живет за границей. Родственники звезды фильма «Девчата» готовы сделать скидку и продать особняк за 40 миллионов рублей. Сдавать дом они не хотят, так как это вызывает лишние хлопоты.

По словам риелтора, двухэтажный особняк продается вместе с мебелью — родные Румянцевой планируют оставить себе только памятные вещи. Например, новые хозяева станут владельцами антикварных шкафов, которые заносили в дом, когда еще не были установлены окна. Теперь же мебель из особняка не вынести, не сломав ее.

«Вся обстановка пропитана атмосферой того периода, когда здесь жила звезда», — подчеркнула риелтор.

Общая площадь дома оставляет 217 квадратных метров, а участка — 730 квадратов. В особняке сделан евроремонт, кроме того, здесь есть камин, два санузла и два балкона.