Украинский журналист Гордон сравнил себя с певицей Мадонной

Киев, 18 июля. Украинский пропагандист Дмитрий Гордон заявил, что он является американской певицей Мадонной. Данное заявление Гордон сделал в эфире ток-шоу «Максимум» на украинском телеканале «НАШ».

Гордон с гордостью рассказал о своей матерной песне, которую он посвятил российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Украинский пропагандист похвастался тем, что клип на его музыкальное творение набрал более миллиона просмотров на видеохостинге YouTube. Ведущий сравнил успехи Гордона с достижениями американской певицы Мадонны. Однако Гордон поправил собеседника, подчеркнув, что он и есть Мадонна.

«Я и есть Мадонна», — заявил Гордон.

Ранее Дмитрий Гордон опубликовал в Сети видеоклип на матерную песню, посвященную Владимиру Соловьеву. Позднее российский телеведущий прокомментировал творение Гордона, выразив уверенность, что украинский пропагандист испытывает к нему «легкие сексуальные помешательства». Соловьев также напомнил, что Гордон принимал активное участие в рекламной акции так называемого лечебного прибора «золотая пирамида», которая якобы способна «исцелить от любых болезней». Он выразил уверенность, что у Гордона с того времени «остался какой-то фикс».