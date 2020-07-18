Россиянам начнут компенсировать затраты на отдых

Москва, 18 июля. Российское правительство планирует выделить порядка 15 миллиардов рублей на поддержку туристов, которые путешествуют по РФ.

С соответствующим предложением выступил Ростуризм. Деньги будут выделены из государственного бюджета. Планируется, что россиянам будут выплачивать по пять тысяч рублей за каждые потраченные на оплату туристической услуги 25 тысяч рублей.

Отмечается, что расчет и начисление денежных средств будут совершаться на карту «Мир». Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо выполнить несколько условий. Срок бронирования должен быть более пяти ночей, а стоимость услуги — больше 25 тысяч рублей.

В Ростуризме пояснили, что на одного человека выплачивается не более 15 тысяч рублей в рамках компенсации.

Напомним, в Совфеде предложили разработать меры поддержки внутреннего туризма. Как напомнила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, депутаты Госдумы сейчас рассматривают законопроект об электронных путевках.

Ранее сообщалось, что многодетные матери могут начать получать страховые выплаты за несколько лет до наступления пенсионного возраста. В ПФР пояснили, что россиянки, которые воспитывают трех и более детей, имеют право выйти на страховую пенсию досрочно — в 57 лет. Если у женщины четыре ребенка, то возраст выхода на пенсию составит 56 лет.