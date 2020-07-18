Шойгу обсудил обстановку в Закавказском регионе с главой Минобороны Азербайджана

Москва, 18 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил обстановку в Закавказском регионе с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым во время телефонных переговоров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе», — указано в сообщении.

Также Шойгу проинформировал главу Минобороны Азербайджана о внезапной проверке готовности ряда российских войск. Глава российского ведомства подчеркнул, что проверка носит плановый характер и проводится в рамках подготовки к стратегическому учению «Кавказ-2020».

Напомним, внезапная проверка была объявлена 17 июля по поручению президента РФ Владимира Путина. В проверке принимают участие войска Южного и Западного военных округов, отдельные соединения центрального подчинения, Воздушно-десантные войска, а также морская пехота Северного и Тихоокеанского флотов.