Алексей Панин мог разрушить брак Харламова и Асмус

Москва, 18 июля. Российский актер Алексей Панин может быть причастен к разводу юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Около года назад Панин пригрозил рассказать много интересных фактов о юмористе.

В минувшем году Гарик Харламов начал публиковать на своей странице в Instagram забавные видеоролики про Алексея Панина. Юморист не без издевок рассуждал о личности актера и намекал на его нетрадиционную ориентацию.

Панин не смог долго терпеть нападок в свой адрес и рекомендовал Харламову быть осторожнее в своих высказываниях, а также «не будить лихо, пока тихо». Актер заявил, что обладает интересной информацией о юмористе и его коллегах по «Камеди Клаб». Кроме того, у него есть определенные сведения об их похождениях.

Панин напомнил, что имеет достаточно весомый "послужной список", в котором числится работа с великими актерами, а Харламов является самым обычным КВНщиком.

Стоит отметить, что после выхода скандального ролика, по словам некоторых пользователей Сети, в семье Асмус и Харламова начался разлад. Не исключено, что причиной тому стала месть Панина, который перешел от слов к делу и разрушил брак звезд.

Не так давно звездная пара заявила о своем расставании после восьми лет совместной жизни. В настоящее время в Интернете тиражируются слухи о возможном романе Харламова с телеведущей Яной Кошкиной.

Напомним, что недавно Алексей Панин назвал «враньем» сообщения о том, что он назвал Михаила Кокшенова «бездарным режиссером», передает «Газета Кемерова».