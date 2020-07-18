Автоюрист предупредил о последствиях отмены налога на простаивающие машины

Москва, 18 июля. Если предложение избавить простаивающие машины от транспортного налога будет принято, это освободит от выплат почти половину российских автовладельцев. Таким мнением поделился автоюрист Дмитрий Славнов.

Ранее член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил освободить от транспортного налога владельцев автомобилей, которые простаивают более шести месяцев. Парламентарий отметил, что часто граждане не пользуются личным транспортом длительное время, однако на фактическую сумму налога это не влияет.

Славнов напомнил, что простаивать могут не только машины тех, кто, например, уехал за границу в длительную командировку. Юрист отметил, что в России есть так называемые «подснежники» — автомобили, владельцы которых ездят только на дачу в летний сезон.

«У нас половина России будет тогда освобождена от транспортного налога. Соответственно, другая половина страны возьмет за них бремя ответственности, возьмет их оплату на себя», — пояснил эксперт в комментарии Nation News.

По мнению Славнова, хозяева машин обязаны платить за владение автомобилем, несмотря на редкое использование личного транспорта.

«Ситуация, озвученная депутатами, спорна. Нам постоянно не хватает средств на содержание и ремонт дорог. А здесь мы предлагаем сократить доходный налог, мол, деньги откуда-то из другого места будем брать», — заявил автоюрист, отметив в заключение, что он не видит в этом логики.

Ранее в Госдуме предложили правительству на 25% снизить транспортный налог в 2020 году. По мнению парламентариев, сумму нужно уменьшить в регионах, в которых был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.