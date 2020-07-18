Опубликован топ-10 самых сексуальных российских звезд, снявшихся для Playboy

Москва, 18 июля. Телеведущие, певицы и актрисы из России неоднократно снимались в мужском журнале Playboy. Учитывая длинный перечень снявшихся красоток, составлен топ-10 самых «горячих» звезд.

На первом месте идет теледива, бывшая участница «Дом-2» Алена Водонаева. Для этого издания она снималась не раз. Рассказывая о съемках, она подчеркивала, что на площадке были только фотограф с женой-стилистом, а также директор телеведущей. Пользователи соцсетей всегда в восторге от ее «пикантных» фотографий.

На втором месте идет певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова. Девушка в прошлом году в третий раз снялась для мужского журнала, подчеркнув, что никогда не чувствовала себя настолько красивой.

Певица констатировала, что ее снимки далеко не всегда получают положительные отклики, но она научилась не реагировать на негативные высказывания.

Третье место получила модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая удивила своих поклонников такого рода фотосессией. Фанаты воспринимают ее как человека, поддерживающего положительный образ.

Четвертую позицию заняла актриса Мария Кожевникова. Она известна тем, что в 2009 году позировала обнаженной для Playboy. Девушка подчеркнула, что ей нравится фотографии тех лет с ее идеальным телом. Актриса добавила, что старые кадры придают ей стимул следить за питанием и ходить в спортзал.

Актриса Полина Максимова заняла пятую строчку. Ее поклонники, как правило, всегда положительно оценивают фотографии своего «кумира» в разных образах.

Далее идут актриса Анна Хилькевич, теледива Виктория Боня, певица Анна Семенович, ведущая Ольга Бузова. Замыкает «десятку» телеведущая Ксения Бородина.

Напомним, что ранее был составлен список самых сексуальных российских звезд в купальниках.