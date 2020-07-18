«Мисс Кентукки — 2014» попала в тюрьму за интимную переписку с подростком

Вашингтон, 18 июля. Обладательница титула «Мисс Кентукки — 2014» и бывшая учительница Рэмси Берс отправится за решетку на два года за интимную переписку с подростком. Такое решение принял окружной суд округа Канова (штат Западная Вирджиния), сообщает ABC News.

В суде участница конкурсов красоты призналась, что в 2018 году она отправила через Snapchat не менее четырех снимков топлес своему ученику, которому тогда было 15 лет. По словам Берс, первый снимок она хотела отослать своему мужу, имя которого значилось в телефонной книге рядом с именем подростка. 29-летняя женщина утверждает, что фото было отправлено ученику по ошибке.

Берс заявила, что после этого подросток начал просить у нее новые фотографии. Женщина сообщила, что запаниковала и попыталась задобрить ученика.

«Я послала ему больше моих фотографий, что привело к тому, что он прислал свои фото», — рассказала «Мисс Кентукки — 2014».

По словам женщины, получая снимки подростка, она отвечала ему, поэтому все выглядело так, будто она хочет, чтобы он и дальше присылал ей фото. Бывшая учительница заверила, что не сохраняла эти фотографии и не пересылала их кому-либо.

«Так как я взрослая, а он всего лишь подросток, это определенно моя вина, и я беру на себя ответственность за ситуацию», — раскаялась Берс.

Отметим, что интимные фото в телефоне подростка нашли его родители. После этого Берс тут же лишилась работы. После выхода из тюрьмы женщина будет в течение десяти лет находиться под административным надзором.