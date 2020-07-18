Елена Темникова показала сексуальный снимок в купальнике

Москва, 18 июля. Популярная российская поп-певица и экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова опубликовала фото в купальнике, демонстрирующем изгибы идеальной фигуры звезды. Снимок появился в личном микроблоге артистки в социальной сети Instagram.

Елена Темникова редко публикует подобные фото в соцсетях, в отличии от бывшей коллеги по «Серебру» Ольги Сербкиной, которая сделала сексуальный образ своим козырем. Темникова же чаще публикует на личной страничке фото и видео с дочерью, снимки с домашними питомцами и личные фото в стильных образах.

Но на днях звезда показала, как ее фигура выглядит в обтягивающем купальнике. Певица не раз жаловалась, что из-за карантина немного набрала в весе, но по новым снимкам этого совсем не видно. На фото девушка позирует в купальнике без лямок цвета припудренного персика. Артистка нежится под лучами солнца, преломленного полуоткрытыми жалюзи. Фолловеры даже шутили, что так Темникова рискует заполучить себе загар «зебры». Но многие сошлись на том, что артистке очень идет этот нежный образ.

«Вы такая красивая, словно мне это снится», — пишет tetyalilya.

«Как можно так идеально всегда получаться на фото?» — удивляется kkmarya.

«Срочно на обложку журнала!» — пишет ksu_069_copywriter.

Недавно новое фото в соцсетях выложила и другая телезвезда — актриса и певица в жанре шансон Настасья Самбурская. Артистка любит шокировать своих поклонников, поэтому очередной снимок не стал исключением.