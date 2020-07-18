Литва хочет избавиться от наследия Александра Васильева

Вильнюс, 18 июля. Руководство художественного музея Литвы после 20 лет сотрудничества решило разорвать деловые отношения с российским историком моды и телеведущим Александром Васильевым.

На протяжении последних 35 лет Александр Васильев собирал свою гигантскую коллекцию, и теперь в ней насчитывается порядка полумиллиона экспонатов. Большая их часть находится на хранении в Вильнюсе, в фондах Национального музея. С данного заведения российская звезда даже не требует денег за демонстрацию своего наследия, отношения с музеем были построены по принципу бартера. Руководство учреждения взымало плату с посетителей, в то время как Васильев имел место для хранения экспонатов. Но, судя по всему, в скором времени ему придется искать новую площадку.

Длительное сотрудничество историка с литовцами было прервано внезапным аудитом Министерства культуры республики. Чиновники пришли к выводу, что коллекция размещена в музее незаконно, и поэтому должна быть устранена. Выставленные образцы не отвечают установленным государством требованиям депонирования культурных ценностей, поэтому договор с Васильевым будет расторгнут, а телеведущему было предложено досрочно, до конца текущего года, вывезти свою собственность с территории музея.

По словам Васильева, он был удивлен подобным решением руководства республики. Историк испытывает теплые чувства к этому прибалтийскому государству и надеялся на великодушие со стороны Литвы, однако его надежды не оправдались.

«В создание были вложены большие финансовые средства. Как же так? Я награжден орденами Литвы, Франции и других государств», — прокомментировал телеведущий сложившуюся ситуацию.

В последнее время Васильев достаточно часто привлекает внимание прессы участием в различного рода скандалах. Как сообщалось ранее, историк моды сравнил телезвезду Ларису Гузееву с «кассиршей из магазина».