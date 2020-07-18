Украинская телеведущая раскрыла причину потери зуба в прямом эфире

Киев, 18 июля. Ведущая новостей на украинском канале Маричка Падалко прокомментировала общественности курьезный инцидент, рассказав, почему во время эфира у нее выпал передний зуб.

Напомним, что курьез заметили многие, ролик с ним быстро распространился по соцсетям. У ведущей во время новостного выпуска выпал зуб, однако она не сорвала эфир и продолжила работу.

Теледива рассказала, что 10 лет назад ее металлическим будильником случайно ударила дочь, в результате чего откололся кусок зуба. Маричка Падалко отметила, что долго оттягивала поход к стоматологу, но все же сходила на серьезный «ремонт» зуба. Однако журналистка не стала соблюдать рекомендации врача. В частности, ей было запрещено кусать пищу передними зубами до окончания лечения.

Ведущая надеялась, что выпадение зуба никто не заметит, однако аудитория отличилась внимательностью, сообщает канал «1+1».

По словам журналистки, случай с зубом был самым курьезным за ее 20-летнюю карьеру ведущей. Она подчеркнула удивление реакцией зрителей: люди выражали ей поддержку, отправляя даже личные сообщения. Некоторые комментаторы признавались, что в такой бы ситуации растерялись.