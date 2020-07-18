Сябитова рассказала о мужчинах, которых легче всего убедить жениться

Москва, 18 июля. Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» и телеэксперт в отношениях Роза Сябитова рассказала о типе мужчин, которые легче всего соглашаются на брак.

По словам Сябитовой, легче всего склонить под венец мужчину, который только недавно развелся после долгого брака и тяжело переживает свое новое одинокое состояние. Телеведущая подробно объяснила, почему именно таких представителей сильного пола проще всего настроить на новое замужество.

«Есть понятие «привычка». Нам комфортно то, к чему привыкли. Разведенный мужчина психологически стремиться вернутся к «известному» ему состоянию, достаточно привычному и не напрягающему», — пояснила телесваха.

Сябитова подчеркнула, хотите быстро выйти замуж — ищите только что разведенного мужчину. Причем важно, чтобы после развала его прежнего брака прошло не больше года. Также стоит отказаться от предварительного сожительства, соглашаться сразу же только на «штамп в паспорте», и тому, по словам свахи, тому есть веская причина.

«Почувствовав вкус отношений без обязательств, он отправится в свободное плавание с ощущением приятного чувства свободы», — добавила телеведущая.

Но советы Сябитовой пришлись по вкусу далеко не всем представительницам прекрасного пола. Многие были в шоке от такого «циничного» посыла в словах телеведущей. Многие призвали телезвезду сначала наладить свою личную жизнь и помочь дочери, а потом «раздавать советы налево и направо».