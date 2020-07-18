Поклонники пришли в ужас от нового снимка Самбурской

Москва, 18 июля. Актриса театра и кино Настасья Самбурская опубликовала в Instagram новое фото в экстравагантном стиле, которое вызвало бурю обсуждений в комментариях. Кого-то специфический снимок рассмешил, кого-то возмутил, а кого-то поверг в ужас.

Настасья Самбурская — одна из тех звезд, которые любят привлекать к себе внимание шокирующими заявлениями или фотоснимками. Особую популярность среди российского зрителя теледиве принесло участие в сериале на ТНТ «Универ». После него артистка буквально стала секс-символом в глазах зрителей, она не раз снималась в откровенных фотосессиях, в том числе попадала на обложку мужского журнала MAXIM.

После, звезде, видимо, надоел устоявшийся образ, и она решила кардинально поменяться — в ход пошли креативные изменения во внешности, занятия боксом. Не так давно артистка увлеклась музыкой и выпустила несколько песен в жанре шансон.

На днях Самбурская решила снова удивить свою публику и показала фото с очень нестандартным макияжем. Для снимка артистка нарядилась в черную блузку с воланами и абстрактным белым «принтом», на голове телезвезды надета черная шапочка. Но самое необычное — это мейкап, визажист нарисовал на закрытых веках Настасьи пару «ложных» глаз, которые выглядят удивительно натурально. Новая публикация вызвала среди поклонников артистки неоднозначную реакцию.

«Красивая девочка, а ведешь себя как подросток. Делай такие вещи, но не выкладывай сюда, потому что это выглядит некрасиво», — поделился мнением критик.

«О май гад, напомнило посмертное фото, как когда-то делали на Руси», — ужаснулась подписчица Самбурской.

«Очень интересно, что за роль и где можно посмотреть», — выразил заинтересованность фолловер.