Настя Каменских порадовала фанатов оголенными ягодицами на откровенном фото

Киев, 18 июля. Известная украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новым откровенным фото в Instagram. Звезда предстала перед подписчиками в нижнем белье телесного цвета и похвасталась результатом спортивных тренировок, продемонстрировав оголенные ягодицы.

«Фигура, осанка, походка — это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя», — написала Каменских.

Певица отметила, что считает занятия спортом проявлением заботы о своем теле и здоровье. Также Каменских напомнила о тренировках, которые она регулярно выкладывает на своем YouTube-канале.

Поклонники поп-исполнительницы высоко оценили результат ее упражнений.

«Настя, ты отличный пример для нас всех, а твоя фигура — хороший стимул стремиться к идеальным формам. Умница!» — похвалила певицу ella.freelance.

«Всегда восхищаюсь этой милой, знойной и прекрасной девушкой», — написал dj_ilai.

«Фото невероятной красоты!» — отметила osipenko_eli.

Однако среди подписчиков Каменских нашлись и те, кому не понравился горячий снимок звезды.

«Фотки такие для личного просмотра. Публичный же человек, можно и поскромней», — возмутилась iana.valiaeva.

«Было бы, что показывать», — прокомментировал vadim_lermontov.

Ранее Настя Каменских опубликовала в Instagram другой эротичный снимок. Звезда сфотографировалась в бассейне, при этом подписчики решили, что на певице нет купальника.