Актриса Елена Захарова случайно показала голую грудь в озере

Москва, 18 июля. Популярная российская актриса Елена Захарова в купальнике случайно оголила грудь во время купания в озере.

Артистка сейчас отдыхает в Новгородской области. Она находится на базе отдыха в арендованном домике. О своем времяпрепровождении Захарова активно рассказывает поклонникам в социальных сетях. Недавно актриса показала свое погружение в озеро.

«Прямо из бани решила попробовать нырнуть в озеро. Первая попытка была очень скромной — буквально на две секунды, но сейчас попробуем опять», — сказала Захарова она перед тем, как искупаться.

Актриса в желтом купальнике попала в неловкую ситуацию, у нее слетел лиф под тяжестью воды.

«Я сейчас попробую нырнуть в озеро. <…> Ой, мамочки, вся грудь выпала. Ну, вот такое озеро, про которое говорили, что оно теплое», — продолжила актриса.

Но знаменитость не смутилась и решила показать своим фанатам это видео. Они не стали критиковать артистку, а, наоборот, поддержали ее.