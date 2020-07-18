Актриса Елена Захарова случайно показала голую грудь в озере

Москва, 18 июля. Популярная российская актриса Елена Захарова в купальнике случайно оголила грудь во время купания в озере.
Артистка сейчас отдыхает в Новгородской области. Она находится на базе отдыха в арендованном домике. О своем времяпрепровождении Захарова активно рассказывает поклонникам в социальных сетях. Недавно актриса показала свое погружение в озеро.
«Прямо из бани решила попробовать нырнуть в озеро. Первая попытка была очень скромной — буквально на две секунды, но сейчас попробуем опять», — сказала Захарова она перед тем, как искупаться.
Актриса в желтом купальнике попала в неловкую ситуацию, у нее слетел лиф под тяжестью воды.
«Я сейчас попробую нырнуть в озеро. <…> Ой, мамочки, вся грудь выпала. Ну, вот такое озеро, про которое говорили, что оно теплое», — продолжила актриса.
Но знаменитость не смутилась и решила показать своим фанатам это видео. Они не стали критиковать артистку, а, наоборот, поддержали ее.
«В здоровом теле — здоровый дух», — написал один из поклонников.
«Молодец! Плюс за смелость», — поддержал другой.
«Конфетка», — восхищенно написали под видео.