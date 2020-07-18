Экс-депутат Рады назвал «счастливым сном» Рабиновича условие спасения Украины

Украинский народ имеет крайне мало шансов на мирную смену власти в своей стране. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, в котором тот заявил, что вероятность выживания Украины увеличится, если ее действующий президент Владимир Зеленский вместе со всей своей командой уйдет в отставку.

«Возможно, Вадим Рабинович сказал правду, — отметил Журавко. — Но в этом государстве уже все так запущено, что одними только увольнениями его руководителей страну не спасти».

По словам собеседника ФАН, «такие упыри, как сегодняшняя власть» просто так со своих высоких постов не уйдут — если же их начнут усиленно с них выдавливать, Украина окажется залита кровью.

«Это вам не [экс-президент Украины Виктор] Янукович, — усмехнулся бывший депутат Рады. — В 2014 году стало понятно, что бояться надо было вовсе не его, а тех, кто пришел ему на смену с помощью лжи и насилия, построив свои карьеры на людском горе. 2019 год в этом плане ничего не поменял: официальный Киев все с тем же остервенением продолжает убивать собственный народ».

Политик подчеркнул, что Украина до сих пор находится «в хаосе и нищете», в том числе благодаря братоубийственной войне в Донбассе, которую Зеленский обещал, но так и не захотел закончить. Поэтому Журавко убежден, что президент и его окружение будут «руками и зубами» держаться за свои полномочия как можно дольше, лишь бы отсрочить наступление ответственности за совершенные ими преступления.

«Так что счастливый «сон» Рабиновича не сбудется, — заявил собеседник ФАН. — Скорее, страна утонет, сгорит и развалится, чем Зеленский сам уйдет в отставку».

Бывший депутат Рады не разделил оптимизм сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» относительно смены власти в октябре на местных выборах.