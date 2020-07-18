Эксперты объяснили бессилие Запада перед Россией в Арктике

Москва, 18 июля. Россия является главной хозяйкой Арктики и Северного морского пути, что не дает покоя странам Запада, которые всячески пытаются потеснить Москву в этом регионе.

Россия вынуждена усиливать Военно-морской флот РФ новыми боевыми кораблями и универсальными ледоколами, так как страны НАТО постоянно наращивают свое военное присутствие в регионе. Так, недавно у российских границ в арктическом регионе на протяжении нескольких дней присутствовали три американских ракетных эсминца типа «Арли Берк» и британский фрегат «Кент». Кроме того, здесь часто бывают ледоколы Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая.

В настоящее время в России осуществляется строительство атомных ледоколов, которые в будущем будут играть важную роль в развитии транспортной отрасли. При этом у судов данного класса будет двойное назначение. В случае необходимости ледоколы способны выполнять задачи по охране территориальных вод. Одним из таких судов стане ледокол «Лидер», способный нести различные виды вооружения.

Глава общероссийского Движения поддержки флота капитан I ранга Михаил Ненашев отметил, что ледокол «Лидер» будет иметь важное значение в условиях увеличения морского грузооборота.

«Судно всепогодное, нет ограничений по автономности хода и штормовым показателям. На ледокол можно установить артиллерийские комплексы, системы противовоздушной обороны. Но придется полностью переучивать экипаж либо набирать новый, потому что задачи у гражданских и военных моряков разные», — пояснил капитан.

Бывший командующий Северным флотом ВМФ РФ адмирал Вячеслав Попов выразил уверенность, что подобные ледоколы обеспечат лидерство России в Арктическом регионе.

«Без ледоколов освоение Арктики бесперспективно. Эти корабли повышают и обороноспособность страны. Арктика — самое опасное направление с точки зрения нанесения ударов. Сегодня задачи Северного флота расширились, военные моряки очень плотно взаимодействуют с Росатомфлотом, так как ледовая обстановка нестабильна и постоянно меняется», — подчеркнул Попов.

Стоит отметить, что в начале мая ВМС США и Великобритании провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. В маневрах были задействованы американские и британские подводные лодки. Кроме того, в учениях приняли участие американские противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В ходе маневров военные США и Великобритании «нашли и уничтожили» подводные лодки условного противника. При этом в Пентагоне не скрывали, что ключевой целью учений является «охота» на подлодки Северного флота ВМФ России.