Панкратов-Черный лишился речи на поминках известной художницы Флеровой

Москва, 18 июля. Российский актер Александр Панкратов-Черный недавно столкнулся с серьезной утратой. По словам артиста, на поминках известной художницы Елены Флеровой он буквально лишился дара речи.

Ранее в Москве состоялись похороны деятельницы искусства. Известно, что Флерова заразилась коронавирусом и ушла из жизни на 76-м году жизни. Только спустя две недели после кончины ее захоронили в гробу, украшенным репродукциями картин художницы. Стоит сказать, что среди российских деятелей страды Флерова была достаточно популярна — многие говорили, что произведения мастера способны оказывать благоприятное воздействие на здоровье.

Несколько картин Флеровой были в коллекции и Панкратова-Черного. Актер был дружен с художницей на протяжении многих лет, и также рассказывал про чудодейственную силу ее рисунков. Артист сообщил, что две картины помогали ему бороться с перепадами давления. Одна из них помогала повысить давление, другая, напротив, понизить.

Во время поминок эстрадный деятель также хотел взять слово, однако так ничего и не сказал. Он поднялся с рюмкой, постол молча несколько минут, но так и не смог вымолвить ни слова. Панкратов-черный буквально утратил дар речи, а на его глаза навернулись слезы.

«Никогда такого со мной не было. От горя онемел», — объяснил позже свое состояние артист.

Однако не стоит полагать, что коронавирус выкашивает ряды представителей российской богемы. Некоторые известные личности также столкнулись с заболеванием, но смогли его преодолеть. Как сообщалось ранее, теледоктор Елена Малышева перечислила лекарства, которые помогли ее матери излечиться от смертельной инфекции.